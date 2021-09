Macronil soovitatakse luua presidendivalimisteks uus erakond

Kuulujutud, et 43-aastane riigipea võib luua uue tsentristliku erakonna, said uut hoogu esmaspäeval, kui valitsuse raskekaallane, majandusminister Bruno Le Maire avaldas poolehoidu uuele «presidendiparteile».

Pärast valimisvõitu muutus see erakonnaks Edasi, Vabariik! (La République En Marche! – LREM) ning võitis samal aastal toimunud üldvalimistel ka parlamendienamuse.

Hoolimata sellest, et algus oli paljutõotav, erakonnas oli värskeid nägusid poliitikast väljapoolt ja võimule sai ka palju naisi, on LREMi viimastel aastatel tabanud mitmed tagasilöögid kohalikel ja piirkondlikel valimistel.

Juhul kui ta kandideerib ja võidab, püüab Macron meeleheitlikult vältida parlamendikoosseisu, kus ühelgi erakonnal pole enamust, või mis on opositsiooni kontrolli all.

Kuid uue erakonna loomine võib kaasa tuua ka sisevastuolud selle üle, kes erakonda juhtima hakkaks ja mille eest see seisaks.

Ifop-Fiduciali pühapäeval tehtud küsitluse põhjal on Macron eelseisvate presidendivalimiste soosik, juhul kui ta kandideerida otsustab. Ametlikult ta seda veel kinnitanud pole.

Analüütikud on hoiatanud, et valimistulemused on äärmiselt ettearvamatud, kuid parempoolsed vabariiklased, vasakpoolsed sotsid ja roheliste EELV erakond pole seni oma kandidaate välja käinud.