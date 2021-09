INTERVJUU ⟩ Hodges: ka mina uskusin Afganistani armeesse

Kui me vaatame Afganistani lõppmängu, siis kes tegi vigu?

Loomulikult on ka minule – nagu kõigile – viimase kahe-kolme nädala nägemine olnud väga raske. Minu tunnetes segunevad viha, frustratsioon, kurbus, kuid teatud mõttes ka uhkus.

Keda süüdistada? Kõigil USA administratsioonidel on vastutus algusest peale.

[George W.] Bushi administratsiooni otsusel minna Iraaki – kriitilisel hetkel me kaldusime kõrvale ja kaotasime silmist oma algeesmärgi. Seda esiteks.

Kuid siis oli [Barack] Obama administratsioon kaheksa aastat selle [sõja] eest vastutav ja me tegime mõningaid strateegilisi vigu – me ei avaldanud Pakistanile piisavalt survet, et nad ei lubaks enda juures olla turvaala [terroristidele]. Osama bin Laden tapeti Pakistanis, kus ta elas suures majas, mis asus samal tänaval sõjaväeakadeemiaga.