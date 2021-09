Ameeriklased ootavad nädal aega Afganistanist evakueerimist

Põhja-Afganistani lõksu jäänute seas on teiste seas teadaolevalt ka 19 ameeriklast. Ootajad on majutatud linna erinevatesse piirkondadesse. Väidetavalt on viivitused tekkinud ebakõladest Ühendriikide ametnike ja Talibani vahel, vahendab The Guardian.