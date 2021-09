Poola parlament toetas eriolukorda Valgevene piiril

Seoses Valgevenest lähtuva migratsioonisurvega kehtestas president Duda eelmisel nädalal piiril eriolukorra, mis vajas rahvasaadikute heakskiitu. Eilsel parlamendihääletusel andsid saadikud meetmele oma toetuse, vahendab Associated Press.

Hääletuse eel teatas peaminister Mateusz Morawiecki, et Poolat ähvardab oht Venemaalt ja Valgevenest ning seetõttu loodab ta eriolukorrale toetust saada. Peaminister rõhutas, et riigipiiride kaitsmine on valitsuse kohus ning Poola julgeolekut ja suveräänsust ohustavad Moskvas ja Minskis loodavad stsenaariumid.