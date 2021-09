Hispaania loodeosas lõõmavad metsapõlengud

Galicia mägises piirkonnas on kontrolli alt väljunud kaks põlengut. Leegid levivad elupiirkondadele ohtlikult lähedale ja mitu maanteed on suletud.

Galicia maaeluminister José González ütles, et tuli sai alguse pühapäeval enne päikesetõusu. Sel ajal mets iseenesest põlema minna ei saa, märkis ta, viidates süütamisele mitmes paigas korraga.

«Nad teadsid, et see teeb palju kahju,» ütles minister uudisteagentuurile EFE ja lisas, et tule levimisele aitas kaasa kõrge temperatuur ja tugev tuul.