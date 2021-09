ÜLEVAADE ⟩ Briti valitsus nõuab prantslastelt tulemuslikumat migranditõrjet

Briti siseminister Priti Patel on pahane, et Prantsusmaa ei ole suutnud takistada inimsmugeldajate merele saadetud migrantide saabumist Suurbritannia rannikule. Seetõttu on ta väidetavalt valmis kinni hoidma kümneid miljoneid eurosid, mis lubati prantslastele järelevalve tugevdamise eest.

Ajalehe The Times teatel väljendas Patel konservatiividest parlamendiliikmetega kohtudes oma pahameelt ja ütles, et on valmis vähem kui kaks kuud tagasi sõlmitud kokkuleppest taanduma, kui Prantsusmaa ei suuda kuu lõpuks ära hoida 75 protsenti väinaületustest. Kaalumisel on väidetavalt nii variant jätta 62,7 miljonit eurot maksmata kui ka võimalus maksta osa rahast ja nõuda ülejäänud summa vabastamiseks tõhusamat tegevust. Sama teema tuleb jutuks täna, kui Patel kohtub​ G7 siseministrite kohtumisel oma Prantsusmaa ametivenna Gérald Darmaniniga.