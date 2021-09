Taani valitsus tahab migrandid hüvitiste nimel tööle sundida

Rändest ja lõimumisest on saanud Taani valijate jaoks üks keskseid küsimusi, seejuures on riigi rändepoliitika üks Euroopa rangemaid.

Valitsus, mis on varasemalt seadnud asüülitaotluste eesmärgiks nulli, teatas, et plaani eesmärk on aidata migrantidel ühiskonnaga assimileeruda.