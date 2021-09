INTERVJUU ⟩ Pekka Haavisto: Talibani päästaks terroristitemplist inimõiguste järgimine

Tellijale

Soome evakueeris Afganistanist üle 400 inimese. Samal ajal jäi meedia andmeil teiste seas maha umbes 45 inimest, kes valvasid Soome saatkonda Kabulis. Kas need andmed on korrektsed ja milline on Soome plaan nende aitamiseks?

Saime tegelikult välja enamiku neist inimestest, kes olid meie evakueeritavate nimekirjas. Me tõime ära 413 inimest. Loomulikult on neid, kes endiselt väidavad, et nad oleks tulnud kanda nimekirja, kuna nad on pakkunud mõningaid teenuseid. Aga me tõime ära ka kohapealt NATO-le appi palgatud inimesi, ELi palgatud kohalikke.

Mõni meie nimekirjas olnud inimene on endiselt seal – näiteks need, kes viibisid haiglas või kellel ei õnnestunud jõuda Kabuli. Nende inimestega me töötame.