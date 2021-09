Inimõigusaktivistid: telekanalid peaksid loobuma Pekingi OMi ülekannetest

Need tasud moodustavad hinnanguliselt 40 protsenti ROKi sissetulekutest. Kirjas seisab, et telekanalid riskivad «inimõiguste järjest halvenevale olukorrale Hiinas kaassüüdlaseks olemisega».

ROK on korduvalt kinnitanud, et on vaid spordiorganiorganisatsioon ning selle president Thomas Bach pole arutanud ega mõistnud hukka uiguuride ja teiste vähemuste kohtlemist Hiinas. ROKi ähvardab boikott, organisatsiooni survestavad ka 15 suurimat sponsorit ning mitmed sportlased räägivad keerulise olukorraga silmitsi seismisest.