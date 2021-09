Terrorikahtlusalune Salah Abdeslam astus Pariisis kohtu ette

Kolme džihadistide rühma korraldatud veresaun on rängim, mida sõjajärgsel Prantsusmaal nähtud. Rünnakuid kavandati Süürias ning hiljem võttis selle omaks äärmusrühmitus Islamiriik (IS).

Ellujäänud ründaja, praegu 31-aastane Abdeslam, kes on sündinud Belgias, kuid kel on Prantsuse ja Maroko kodakondsus, põgenes sündmuspaigalt, jättes maha oma suitsiidivesti, mis hiljem osutus defektseks.

«Ta peab ohvritega rääkima. Kui ta mitte midagi ei ütle, on ta suurem argpüks, kui me seni oleme arvanud,» ütles Hollande raadiojaamale France Info.

Üks kohtualustest on süüria päritolu Rootsi kodanik Osama Krayem. Tema on tuvastatud kui üks isikutest, kes põletas 2015. aasta algul Süürias elusana IS-i kätte langenud Jordaania piloodi. Ta on ka Rootsis sõjakuritegude eest kohtu all.