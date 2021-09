Ametnikud: Leedu migrandilaagrid jagatakse tsoonideks

«Nende paikade ümberkolimine ja tsoonideks jaotamine on see, mis tõenäoliselt need probleemid lahendab,» ütles ta parlamendi inimõiguskomisjonile.

Aseminister lisas, et seda praktikat on edukalt rakendatud ka välismaal.

Uudisteportaal 15min.lt teatas eelmisel nädalal, viidates nimetamata allikatele ja Punasele Ristile, et Rudninkai polügooni migrandilaagris on välja kujunemas kastisüsteem. Laagris, mis majutab 750 meest, leiab artikli väitel aset seksuaalset ärakasutamist, prostitutsiooni ja väljapressimist.

«Me mõistame, et mõned pinged ei pruugi väheneda, need võivad suureneda,» ütles ta komisjoni kohtumisel.

«Vähemalt elavad inimesed seal paremates tingimustes, me võtame nende vajadusi arvesse,» ütles ta komisjonile. «Me näeme probleemi Rūdninkais ja me reageerime sellele. Eeluurimised on algatatud...; inimesed on laiali aetud.» Ta kutsus vabaühendusi osalema migrantide vajaduste väljaselgitamisel.