INTERVJUU ⟩ Mõttekodalane: Hiina võit on see, et USA paistab nõrk ja segaduses

Viga oleks arvata, et Hiina tungib nüüd Taiwanile, astub kohe esile ja hakkab Afganistanist majanduslikult võitma, sest Taliban on öelnud, et ta tahab partnerlust Hiinaga. Või et Hiina peab võimuvaakumi vältimiseks sinna sisse minema.

Ehk miks ei peaks Filipiinid või Tai või ka mõni Balti riik või isegi Prantsusmaa või Saksamaa lubama Hiinal oma 5G-võrku välja ehitada? Miks peaksid need riigid tahtma Hiinat ekspordipiirangutega solvata, eriti kui selle pealt saab raha teenida? See on koht, kust Hiina võidab. Asi pole selles, et Hiina otseselt ette astuks, vaid pigem tugevdab see nende sõnumit «Ärge vihastage Hiinat, sest Ameerika ei tule teid toetama ja Hiinal on pikk mälu».