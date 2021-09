Pärast kolm aastat kestnud läbirääkimisi on Moskva ja Minsk mõlema riigi meedia teatel valmis alla kirjutama majandusliku integratsiooni dokumendid. Need 28 liiduprogrammi reguleerivad teadaoleva info põhjal koostegevusi konkreetsetes majandusvaldkondades, kuid ei puuduta näiteks selliseid tähtsaid asju nagu ühisvaluuta, ühine maksupoliitika või ühised järelevalveorganid. Samuti ei sisalda see teadaolevalt poliitilisi punkte.