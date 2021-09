Blinkeni hoiatusel on USA lähenemas Iraani tuumaleppest loobumisele

Saksa välisministri Heiko Maasi sõnul on Teherani viivitamine olnud samuti kaugelt liiga pikk. Maasi info kohaselt helistas ta uuele kolleegile Teheranis ja soovitas võimalikult kiiresti läbirääkimiste laua juurde naasta. Ministri sõnul loodab Berliin siiski endiselt, et Iraani uus valitsus jätkab seni peetud läbirääkimiste tulemuste toetamist.

Iraan on suurendanud oma uraanivarusid, mis on rikastatud kõrgemale 2015. aasta tuumaleppes lubatud tasemest, teatas teisipäeval ÜRO tuumaagentuur. Leppe järgi ei tohtinud Iraan rikastada uraani üle 3,67 protsendi. Tuumarelva ehitamiseks on tarvis uraani, mis on rikastatud vähemalt 90 protsendini.