Jaapan pikendab koroonaeriolukorda septembri lõpuni

Majandus- ja rahandusminister Yasutoshi Nishimura, kes vastutab ka COVID-19 meetmete eest, tegi piirangute pikendamise ettepaneku neljapäevasel valitsuse istungil, öeldes, et raskete haigusjuhtude hulk on endiselt suur ning paljud haiglad on surve all. Kümned tuhanded koroonahaiged põevad haigust kodus või ajutistes keskustes.