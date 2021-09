Sydney elanikud lubatakse vaktsineerimiseesmärgi täitmisel pubisse

Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigi ametnikud lubasid, et koduspüsimise käsust loobutakse kohe, kui vaktsineerimiseesmärk täidetakse.

«Eine lähedastega või jook sõpradega on silmapiiril,» tõotas osariigi asepeaminister John Barilaro.

Sydney viis miljonit elanikku on juba kümme nädalat lukus olnud ning taasavamise lubadusest loodetakse, et see innustab inimesi kiiremini vaktsineerima.