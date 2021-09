USA ja EL hakkavad tehnoloogiaregulatsioone kooskõlastama

EL-USA tehnoloogianõukogu loomises lepiti kokku juunis toimunud tippkohtumisel ja see alustab tööd ajal, mil kumbki pool on koostamas seadusi, mis võivad hiidfirmade nagu Google, Facebook ja Apple äri põhjalikult ümber kujundada.

«Tuginedes meie jagatud demokraatlikele väärtustele ja maailma suurimale majandussuhtele, oleme me teinud kõvasti tööd, et tuvastada valdkondi, kus me saame astuda konkreetseid samme tagamaks, et kaubandus- ja tehnoloogiapoliitika meie rahvale kasu tooks.»