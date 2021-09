Ungari valitsus külvab kirikukoole rahaga üle

Kümnendi jagu kestnud kampaania käilakujuks on Ungari tulisest rahvuslasest peaminister Viktor Orbán ning kogu ettevõtmise eesmärk on viia ellu «konservatiivne revolutsioon» riigis, mida paavst Franciscus pühapäeval külastab.

Tulemuseks on rohkem riste klassiruumides ja tunniplaan, millesse kuuluvad ka palvused ja katekismusetunnid.

See on viinud ka olukorrani, kus valitsus suunab rohkem taha kristlikesse koolidesse. Et näidata häid akadeemilisi tulemusi, otsivad usukoolid aktiivselt aga jõukamate perede lapsi, jättes kõrvale vasemad ning roma peredest pärit lapsed.