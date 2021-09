Leedu: inimõiguskohtu otsuses mainitud migrante ei lubata üle piiri

«Need ebakorrapärased migrandid on kohale jõudnud. Just nagu arvati, nad ilmusid ja saabusid Valgevene poolelt, lähenesid piirile eesmärgiga siseneda Leetu ebaseaduslikult,» ütles ta neljapäeval.

Migrantide advokaat saabus sammuti piirile ja üritas veenda piirivalvureid, et need isikud tuleb lubada Leetu, vastavalt ECHR-i otsusele, ütles Ljubajevas.

Leedu piirivalvejuhi sõnul pole aga Leedu kohustatud migrante sisse laskma. Nad on kohustatud vaid migrante mitte Valgevenesse tagasi saatma, kui nad on juba Leedu territooriumil, ütles Ljubajevas.

«Meie ohvitserid järgivad protseduure, mis kehtivad Leedu Vabariigis ning neid migrante sisse ei lasta,» ütles Ljubajevas, lisades, et tema informatsiooni järgi saabusid migrandid piirile ilma isikuttõendavate dokumentideta ning vaid ECHR-i otsuse koopiaga.

ECHR kehtestas kolmapäeval ajutise meetme «Sadeedi ja teiste» kaasuses Leedu vastu, mis puudutab viit Afganistani kodanikku, kes on üritanud siseneda Leetu Valgevenest ja nüüd väidavad, et peidavad end Leedu territooriumil.

Kohtu otsuse järgi ei peaks migrante Valgevenesse saatma, kui nad on juba Leedu territooriumil. Meede kehtib kuni 29. septembri lõpuni.

Leedu valitsuse esindaja ECHR-i juures ütles varem neljapäeval, et kohtu otsus ei kohusta lubama neid isikuid Leetu.

Kohtu pressiteate järgi on tegemist Afganistani kodanikega. Nad saabusid Valgevenesse 2021. aasta augustis. Migrantide sõnul põgenesid nad Afganistanist, sest läänestunud ja haritud afgaanid on iseäranis suures Talibani kättemaksu ohus.

ECHR-ile öeldi, et migrandid pole saanud Leetu siseneda ega Valgevenesse naasta ning on seetõttu piiril juba pikemat aega lõksus. Alates 5. septembrist on nad peitnud ennast väidetavalt Leedu territooriumil.