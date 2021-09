INTERVJUU ⟩ Tšehhi välisminister: lääs maksab Afganistani sündmuste eest oma mainega

Tellijale

Tšehhi oli üks riikidest, kes osales inimeste evakueerimisel Afganistanist. Samas oli see USA juhitud ettevõtmine. Kui hästi oli kogu protsess partneritega koordineeritud ning mis on teie õppetund sellest?

Ma ütlen alati, et kohapealsele reaalsusele tuleb silma vaadata. Ja mis tegelikult ilmnes, on see, et tegu oli suure välispoliitilise prohmakaga.

Teisalt on sageli liiga lihtne süüdistada USAd. Otsus langetati Valges Majas, kuid seda ei teinud [USA presidendi Joe] Bideni administratsioon. Seda tegi pigem [eelmine president Donald] Trump. Ning ärgem unustagem, see oli Trumpi administratsioon, kes alustas kõnelusi Talibaniga. Nemad seadsid tähtaja USA vägede väljaviimisele ning ülejäänu on ajalugu.

Ehk oleme vahel USA suhtes liiga karmid. Kabuli evakueerimist ei juhitud hästi, aga me olime seal koos USAga ja USA kandis suurema osa koormast ning nemad maksid kõige kallimat hinda nii hukkunud sõdurite kui ka kulutatud raha näol. Kuid Euroopa liitlased, Tšehhi sealhulgas, meiegi sõdurid ohverdasid oma elusid. Ma arvan, et meil on igati põhjust küsida, kas asi oli seda väärt.

See oli ebapopulaarne sõda, on paratamatu, et USA pidi mingil hetkel välja tõmbuma. Kuid kas viimane faas oli korralikult juhitud? Ei, ning me kõik maksame selle eest üsna kallist hinda, eriti lääs oma mainega.

Halvim, mis nüüd võib juhtuda, on see, et alustame üksteise süüdistamist. Kuid peame vaatama tegelikkusele silma, see oli kehvasti tehtud. Nüüd on veelgi tähtsam, et püüame parandada tehtud kahju ning pühendume sellele mõlemal pool Atlandi ookeani.