Biden ja Xi pidasid esimese telefonikõne seitsme kuu jooksul

«Bideni sõnumiks oli, et meil tulevikus ei tekiks ühtegi olukorda, kus me kaldume omavahelisest konkurentsist üle tahtmatusse konflikti,» ütles administratsiooni eestkõneleja ajakirjanikele.

«Kaitsmaks Ameerika ennekõike põhimõtet võib USA teisi riike suvaliselt laimata, alla suruda, sundida ja kiusata, ilma et see talle midagi maksma läheks. See on kord, mida USA tahab. Aga kes neid nüüd enam usub?» ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin ja viitas Ühendriikide lahkumisele Afganistanist, kui näitele Washingtoni isekast välispoliitikast.