WHO on hakanud kahtlema vaktsiini võimes pandeemiale lõpp teha

Tervishoiuametnikud on hakanud lähtuma võimalusest, et meil tuleb elada koos Covid-19ga aastaid ja vaevad nüüd vaktsineerimisstrateegia järkjärgulist kohandamist, eriti lisadooside küsimust, ütles Kluge ajakirjanikele.

WHO direktor ütles veel mais, et pandeemia on läbi, kui saavutatakse vähemalt 70-protsendine vaktsineeritus.

Nüüd tundsid ajakirjanikud huvi, kas see eesmärk on endiselt jõus või tuleb vaktsineerida rohkem inimesi. Kluge tunnistas, et uued ja kergemini nakkavad viirusevariandid, nagu delta, on olukorda muutnud.

Tema sõnul ollakse praegu seisukohal, et vaktsineerimise esmane ülesanne on hoida ära raske haigestumine ja surmad.

«Kui võtta arvesse, et Covid jätkab muteerumist ja jääb meiega nagu gripp, siis peame kaaluma, kuidas kohandada oma vaktsineerimisstrateegiat järk-järgult endeemse edasikandumisega ja koguma hinnalisi teadmisi lisasüstide mõju kohta.»

Epidemioloogid on jõudnud arusaamale, et karjaimmuunsuseni ei ole ainult vaktsiiniga realistlik jõuda, aga pandeemia ohjeldamises on vaktsiinid üliolulised.

Kõrge vaktsineerituse tase on vajalik ka tervishoiusüsteemi koormuse vähendamiseks, ütles Kluge.