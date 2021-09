AK ⟩ Iirlasest ekspert vaktsiinivastastest: lootusetuid juhtumeid ei ole

Üks asi, mida meeles pidada, on see, et kui me räägime väärinfost ja desinformatsioonist internetis, näeme, et 2015.–2016. aastast alates on selle levik märgatavalt suurenenud. Aga andmed näitavad, et enamiku väärinfost internetis loob väike arv inimesi ja samamoodi näeb seda väike arv inimesi. Kuigi väärinfot on palju, ei puutu suurem osa inimestest sellega kokku.