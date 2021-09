Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Enim inimesi hukkus sel päeval New Yorgis, kus kaaperdatud lennukid tabasid vaid 17-minutilise vahega Maailma Kaubanduskeskuse torne. Mõlemad tornid varisesid kokku ja Manhattani südames kaotas elu 2753 inimest. Tornide rusudest ellujäänute otsimine, ohvrite väljatoomine ning rusude koristamine võttis aega kaheksa ja pool kuud ja läks maksma 750 miljonit dollarit. Tänini on tuvastamata rohkem kui 1100 New Yorgis hukkunut ehk umbes 40 protsenti sealsetest ohvritest.