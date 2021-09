ÜLEVAADE ⟩ Opositsioon: e-valimised löövad Vene demokraatiale hingekella

«Režiimile on tähtis, et võimudes pettunud hääletusele ei jõuaks,» ütles Moscow Timesile Helsingi Ülikooli Vene poliitika professor Vladimir Gelman, kes lisas: «Kuid see tähendab, et Kremlil on vaja kindlasti legitiimsuse säilitamiseks valimisaktiivsust sobivatest allikatest tõsta.»