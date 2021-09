Valges Majas peetud kõnes väljendas Biden pettumust neis ligikaudu 80 miljonis ameeriklases, kellel on õigus vaktsineerimisele, kuid kes pole seda seni kasutanud.

«Me oleme olnud kannatlikud. Aga meie kannatus on otsakorral ning teie keeldumisel on hind meie kõigi jaoks,» lausus USA demokraadist riigipea neljapäeval, lisades, et vaktsineerimata inimesed teevad suurt kahju.