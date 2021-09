Johnson: 11. septembri ründajad ei suutnud hävitada Lääne väärtusi

«Me võime nüüd öelda 20 aasta vaates, et nad (džihadistid) ei suutnud kõigutada meie usku vabadusse ja demokraatiasse,» ütles Johnson enne rünnakute aastapäeva laupäeval.

New Yorgis sündinud Johnson ütles, et 11. septembri terrorirünnakutes hukkunud 67 britti on «Ühendkuningriigi ja USA vahelise igavese sõpruse sümboliks».