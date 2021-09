Minsk plaanib osta Moskvalt enam kui miljardi dollari eest relvastust

«President ütles, et Kremli kõnelustel on pööratud olulist tähelepanu riigikaitse- ja julgeolekuteemadele. muu hulgas oli kõne all raketitõrjesüsteemide S-400 tarnimine,» edastas Valgevene riiklik uudisteagentuur BelTA.

Lukašenka teatas 1. septembril, et Venemaa tarnib lähiajal Valgevenele kümneid lennukeid, koptereid ja õhutõrjevahendeid, viimaste seas võibolla ka S-400 süsteeme.

«Kui me näeme õppusel (Zapad-2021), et meil on veel midagi vaja, siis ostame Venemaa Föderatsioonilt ja võtame relvastusse,» ütles ta.

Lukašenka ütles augustis, et Valgevene on huvitatud S-400 süsteemide ostmisest. Ta avaldas lootust, et Venemaa juhtkond langetab selles osas positiivse otsuse.