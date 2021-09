Al-Qaeda juht Ayman al-Zawahri esines 9/11 aastapäeval videos

Islamiäärmuslaste veebitegevust jälgiv SITE Intelligence Group ütles, et video avaldati laupäeval. Videos ütles al-Zawahiri, et «Jeruusalemmast ei saa iial juudi linna», ning kiitis Al-Qaeda rünnakuid, sealhulgas ka jaanuaris Süürias toimunud rünnakut Vene vägede vastu.

SITE lisas, et al-Zawahri märkis ära ka USA vägede väljatõmbamise Afganistanist pärast 20 aastat kestnud sõda, lisades, et tema kommentaarid ei tähenda tingimata seda, et tegu on hiljaaegu salvestatud videoga, sest kokkulepe Talibaniga kirjutati alla 2020. aasta veebruaris.

Al-Zawahri ei maininud Talibani augustis toimunud võimuletulekut Afganistanis ja pealinnas Kabulis, lisas SITE. Kuid ta mainis 1. jaanuaril toimunud rünnakut, mille sihtmärgiks olid Süüria põhjaosas Raqqa linna lähistel asunud Vene väed.

Alates 2020. aasta lõpust ringlevad kuulujutud selle kohta, et al-Zawahri suri haiguse tagajärjel. Pärast seda polnud temast kuni laupäevani ilmunud ühtegi videot ega mingit muud elumärki.

«Ta võib surnud olla, ehkki kui see nii on, pidi see juhtuma millalgi 2021. aasta jaanuaris või pärast seda,» säutsus SITE direktor Rita Katz.

Al-Zawahri kõnet näidati 61 minutit ja 37 sekundit kestnud videos, mille andis välja Al-Qaeda meediaorganisatsioon As-Sahab.

Viimastel aastatel on Al-Qaeda konkurendiks džihadistlike rühmituste hulgas kerkinud Islamiriik (IS). IS saavutas tuntuse pärast suure hulga Iraagi ja Süüria territooriumi vallutamist 2014. aastal, kuulutades välja «kalifaadi» ja luues harusid mitmetes regiooni riikides.

IS-i füüsiline «kalifaat» Iraagis ja Süürias hävitati, kuid rühmituse võitlejad on endiselt aktiivsed ja korraldavad rünnakuid. IS-i juht Abu Bakr al-Baghdadi tapeti 2019. aasta oktoobris USA erivägede rünnakus Süüria loodeosas.