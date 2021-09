Uuring: kolmandaks kaitsesüstiks vajadust ei ole

Vaktsineerimiskeskus Melbourne'is. Foto on illustratiivne. FOTO: DANIEL POCKETT / EPA / Scanpix

Koroonavaktsiinid on piisavalt tõhusad, et hoida ära rasket haigestumist ning hetkel ei ole vajadust elanikkonna põhiosale kolmanda vaktsiinidoosi manustamiseks, väidab esmaspäeval meditsiiniajakirjas The Lancet avaldatud uurimus.