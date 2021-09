INTERVJUU ⟩ Prantsusmaa Euroopa asjade minister: Afganistan tõestas, et EL vajab iseseisvat sõjalist võimekust

Tellijale

NATO dubleerimise või õõnestamise argumente Beaune ei usu, tema arvates teeb iseseisva Euroopa kaitsevõime arendamine transatlantilise liidu tugevamaks. Kaitsekoostöös on tema hinnangul mõistlikum alustada üksikute riikidega, selmet oodata, et kõik ELi riigid lepiksid igas pisidetailis kokku.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borell on kutsunud üles ühise kiirreageerimisjõu loomisele ELis ning Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel on hiljuti selgelt välja öelnud, et EL peab olema strateegiliselt autonoomne. Rääkides Euroopa armeest – nimetatagu seda kas armeeks või kiirreageerimisjõuks –, kas te usute, et selle loomine on praeguses ELis võimalik?

Ma ei tahaks arvudest rääkida, kuid selge on see, et vajame kas ühist väge või siis erinevate vägede kooslust, mida oleks võimalik hädaolukorras ühiselt kasutada. Nagu Afganistani sündmused näitasid, on ELil vaja suuremat iseseisvat sõjalist võimekust. Kui tahame kaitsevaldkonnas olla ELi tasandil tõsiselt võetavad tegijad, on meil selleks tarvis rohkem raha, ühisvägesid ning ühiseid strateegiad. Rahaga on abiks Euroopa Kaitsefond, mis on praegu hoogu sisse võtmas.