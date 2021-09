ÜLEVAADE ⟩ Leedu võimaluste passi nõue pole kõigile meeltmööda

«Ma arvan, et see on inimõiguste rikkumine, valitsus käitub põhiseadusvastaselt ja ebaseaduslikult. Kaubanduskeskused ise kannatavad selle olukorra all ennekõike. Kui nad tahavad valitsuse tagumikku lakkuda, siis lasku käia,» teatas üks mees resoluutselt poeukse ees portaali 15min.lt ajakirjanikele.