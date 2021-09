Putin: Süüria peamine probleem on võõrvägede kohalolek

«Mul on väga hea meel teid taas Moskvas tervitada. Ja kõigepealt tahaksin teid õnnitleda hiljutise sünnipäeva puhul. Ja muidugi isiklikumalt, presidendivalimiste väga hea tulemuse puhul,» tervitas Putin Assadit.

Venemaa presidendi sõnul kõnelevad valimistulemused sellest, «et inimesed usaldavad teid vaatamata kõigi eelnevate aastate raskustele ja tragöödiatele, sidudes taastumisprotsessi ja normaalse elu juurde naasmist ikkagi teiega,» rääkis Vene president.

«Tean, et te teete selle heaks palju, sealhulgas alustate dialoogi oma poliitiliste vastastega. Ma väga loodan, et see protsess jätkub.»

Putin lisas, et Süürial aitab jalgadele tõusta ja edasiliikumist alustada üksnes kõigi jõudude konsolideerimine.

Süüria president Assad valiti 95,1 protsendi suuruse toetusega neljandaks ametiajaks tagasi mai lõpus, ehkki opositsioon ja lääneriigid kritiseerisid valimiste korraldust.

Moskva on olnud Assadi režiimi peamine toetaja alates valitsusvastaste protestidega vallandunud Süüria konflikti puhkemisest 2011. aastal. Venemaa sõjaline sissetung aitas Assadil kodusõjaga toime tulla ja Vene sõjaväebaasid on jätkuvalt Süürias.

«Minu arvates on peamine probleem selles, et välisriikide relvajõud jäävad riigi teatud piirkondadesse ilma ÜRO heakskiiduta ja ilma teie loata,» rääkis Putin.

Venemaa riigipea sõnul on see vastuolus rahvusvahelise õigusega ega anna võimalust riigi konsolideerimiseks, mis saab toimuda, kui riigi territoorium on seadusliku valitsuse kontrolli all.

«Selleks on meie ühiste jõupingutustega palju ära tehtud, suurem osa Süüria territooriumist on vabastatud,» rääkis Putin, lisades, et Assadi valitsus kontrollib 90 protsenti Süüriast.

Süüria president ütles Putinile, et talle on «suur au» olla Moskvas vastu võetud ning kiitis kahe riigi sõjavägede tegevuse «märkimisväärseid tulemusi», sealhulgas «oma kodudest lahkuma sunnitud pagulaste naasmisel kodumaale».

Süüria presidendiameti teatel osalesid kohtumisel Süüria välisminister Faisal al-Meqdad ja Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu.

Teadaandes on öeldud, et kaks poolt arutasid süürlaste poliitilise kokkuleppe olulisust, mis tuleks saavutada ilma välise sekkumiseta.