Sääskedelt leviv viirus kogub Soomes üle pika aja taas hoogu

Nakkus, mida kannavad edasi põhiliselt sääsed, levib Soomes pea iga seitsme aasta tagant. Seni on tegu olnud peamiselt Ida-Soome viirusega, kuid tänavu on nakatunuid tuvastatud üle riigi.

Kuum suvi ja koroonaviirus on palju inimesi loodusesse meelitanud ning Soome viroloogiaprofessor Olli Vapalahti näeb seda ühe võimaliku põhjusena. «Sarnast fenomeni on märgata ka Euroopas, kus puugihaiguste levik on looduses tihedama liikumise tõttu kasvanud,» sõnas ta Ylele.