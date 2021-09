Vilniuse haigla juht: koroonaolukord Leedu haiglates on pinev

Riigi ühe suurima haigla Vilniuse Santara kliiniku juhi teatel on olukord hetkel pinev, kuid stabiilne. Sel nädalal on neil plaanis sulgeda üks nakkushaiguste üksus ja selle arvelt 12 uut voodikohta luua Covid-19 patsientidele.

«Meie suurimaks murekohaks on intensiivravikohad. Hetkel on meil 90 protsenti neist täidetud,» lausus haigla juht Jolita Jakutienė LRTle lisades, et üheksa kümnest sinna jõudnud patsiendist on olnud vaktsineerimata.