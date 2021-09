Iisraeli vanglates alustab näljastreiki 1400 palestiinlast

Pinged on haripunktis pärast kuue vangi põgenemist rangete tingimustega vanglast Lõuna-Iisraelis 6. septembril läbi kraanikausi alla kaevatud tunneli. Praeguseks on neist neli kinni peetud.

Sajad teised vangid on viidud muudesse vanglatesse ja nende isiklikud asjad on konfiskeeritud, ütles Palestiina vangide ühendus.

Vangid on vihased ja on süüdanud mitmes kinnipidamisasutuses tulekahjud, kirjutas AFP.

«Olukord vanglates on väga halb, seetõttu lähevad nad näljastreigile,» ütles Palestiina Omavalitsuse vangide komisjoni juht Qadri Abu Bakr.

Humanitaarabiorganisatsioon Punane Rist teatas, et Iisrael on lubanud taas ligipääsu kinnipeetavatele pärast seda, kui see keelati eelmisel nädalal.