Tšehhi riigipea järjekordset hospitaliseerimist varjutab saladuseloor

«See on samalaadne käik kui eelmine kord,» lausus haiglaallikas uudisteagentuurile AFP.

Sügisel 2019 veetis veteranvasakpoolne Zeman, kes on tuntud oma tihedate sidemete poolest Vene ja Hiina liidritega, sõjaväehaiglas neli päeva «taastusravil».

Zeman on võtmeisik uue peaministri nimetamisel pärast 8. ja 9. oktoobril peetavaid valimisi.

Zemani tervis on olnud spekulatsioonide teemaks juba pikemat aega. Tuntud kirgliku suitsetaja ja napsisõbrana on tal ka diabeetiline neuropaatia ja probleeme kuulmisega.

Riigipea ise kinnitab, et on täie tervise juures, kuigi neuropaatia tõttu on ta juba aasta otsa sunnitud ratastooli kasutama.