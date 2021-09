Poola meedia on marus ajakirjanike keelamise pärast Valgevene piiril

«Valitsuse sammud on vastuolus väljendusvabaduse põhimõtetega,» on öeldud meediaorganisatsioonide ühisavalduses.

Mõned väljaanded kajastasid ka vabaühenduste väiteid selle kohta, et Poola piirivalve on migrante Valgevene poolele tagasi tõrjunud.

Selles on öeldud, et Poola on RSF-i ajakirjandusvabaduse indeksis kukkunud 46 kohta sestsaadik, kui 2015. aastal tuli võimule parempopulistlik Seadus ja Õiglus (PiS). Poola on praegu 180 riigi pingereas 64. kohal.