Holland võtab kasutusele koroonapassi ja tühistab suhtlusvahemaa nõude

Nakatumine on Hollandis taandumas. Pandeemia alguses kehtisid seal Euroopa ühed lõdvemad piirangud, ent jõhkra teise laine ajal karmistati neid drastiliselt.

«Mul on täna hea meel teatada, et alates 25. septembrist on kohustusliku 1,5 meetrise suhtlusvahemaa nõue tühistatud,» lausus Rutte pressikonverentsil.