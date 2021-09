Hispaania peaminister sõidab Katalooniasse iseseisvuslastega kõnelema

Kataloonia 2017. aasta oktoobri iseseisvumiskatsest vallandunud kriisist on saanud Hispaania poliitikas domineeriv teema ja Sáncheze valitsus on tõotanud pidada läbirääkimisi.

«Olukord Kataloonias on väga erinev, palju stabiilsem kui aastail 2017 või 2019,» lausus peaminister, viidates vägivaldsetele protestidele, mis järgnesid üheksa iseseisvusmeelse liidri vangistamisele täpselt kaks aastat pärast ebaõnnestunud lahkulöömiskatset.

Ootused praeguste läbirääkimiste eel on madalad, sest mõlemad pooled tulevad laua taha radikaalselt erinevate ootustega.

Separatistide kaks võmenõudmist on amnestia kõigile nurjunud iseseisvumiskatses osalejaile ja uus enesemääramisreferendum, sedapuhku Madridi heakskiidul. Hispaania valitsus aga on kategooriliselt mõlema vastu.

«Kui me tuleme maksimalistlike nõudmiste nimekirjaga, ei kesta vestlus kuigi kaua,» ütles Sánchez, tunnistades samas, et on avatud võimalikule hääletusele Kataloonia koha üle Hispaanias, kuid teatud piirangutega.