Hiina liider ei võtnud vastu Bideni ettepanekut otsekohtumiseks

Lehe allikate andmeil ei võtnud Xi Bideni ettepanekut vastu, vaid kordas soovi, et Washington kasutaks Pekingi suhtes leebemat tooni.

«Xi Jinping ilmselt viitas, et esmalt on vaja parandada suhete tooni,» lausus üks jutuajamise sisuga tuttav allikas. Teise andmeil oli tagasilükkamine osalt tingitud ka murest COVID-19 pärast, viidates, et Xi ei ole käinud Hiinast ära pärast 2020. aasta alguse Myanmari visiiti.