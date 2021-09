OTSE POSTIMEHEST ⟩ Martin Hurt õppusest Zapad: Venemaa eesmärk on näidata end suure, tugeva ja võimsana

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Martin Hurt tõdes saates «Otse Postimehest», et oluline on õppuse aktiivse faasi lõppemise järel jälgida, kas õppusel reaalselt osalenud üksused liiguvad tagasi oma paiknemiskohtadesse või kuskile mujale.

Kui varasemalt on Venemaa üritanud vaatlejate tõrjumise nimel õppustel osalejate arvu tegelikust väiksemaks valetada, siis sel korral ei ole sellega vaeva nähtud ja avalikult on välja reklaamitud, et osaleb 200 000 sõjaväelast. Selle taga nägi Hurt Venemaa katset näidata oma võimsust ning saavutada teiste riikide seas austust läbi ähvardamise.