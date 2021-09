Taiwani lennuvägi harjutas tegutsemist Hiina sissetungi korral

Demokraatlik Taiwan elab igapäevase Hiina sissetungiähvarduse saatel. Hiina peab saart oma territooriumiks ja on lubanud selle vajadusel kasvõi sõjalise jõuga vallutada.

Sõjalised pinged on kasvanud Hiina presidendi Xi Jinpingi juhtimisel ning Peking saadab hävitajaid ja tuumavõimekusega pommitajaid pidevalt Taiwani õhukaitsetsooni.

Säärased harjutused on mõeldud selleks, et lihvida Taiwani pilootide oskusi tulla toime olukorraga, kus saare lennurajad on rivist väljas.