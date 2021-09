Leedu koolides on tuvastatud 99 koroonaviiruse kollet, karantiini saadeti umbes 2500 õpilast, ütles täna haridusministeeriumi kantsler Julius Lukošius.

«Praeguseks on meil koolides 99 kollet, milles on tuvastatud 320 nakatunut ja 2400 ohtlikku kontakti, seetõttu võime oletada, et umbes 2500 õpilast tuli karantiini saata,» ütles Lukošius seimi hariduskomisjonile.