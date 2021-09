ÜLEVAADE ⟩ Mida arvavad Eesti eurosaadikud von der Leyeni kõnest?

Sven Mikser (SDE/S&D) FOTO: Sander Ilvest

Ootuspäraselt oli Ursula von der Leyeni kõnes olulisel kohal võitlus Covidi-kriisi tagajärgedega. Kui komisjoni president tundis uhkust selle üle, et pärast kariderohket algust on Euroopa tõusnud vaktsineerimisel maailma liidrite sekka, siis minu hinge kriibib teadmine, et Eesti ei ole siin suutnud endale võetud eesmärke täita.

Jagan von der Leyeni heameelt, et pandeemiast tingitud kriis ei ole suutnud rajalt maha tõugata Euroopa rohepööret, kuid oleksin oodanud rohkem konkreetsust, milliste meetmetega aidatakse neid, kelle toimetulekut «vanadest» tehnoloogiatest loobumine lühiajaliselt enim ohustab. Selgus on aga hädavajalik, arvestades, millise innuga inimtekkeliste kliimamuutuste eitajad ka Eestis hirmu ja ebakindlust külvavad.