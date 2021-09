Ennustused on alati keerulised, nii et midagi kindlat ei saa väita. Ma võin siiski öelda, mida kardetakse. Selleks on vägivalla ülekandumine ja põgenikelaine, mis võib majandust koormata või tuua riiki vägivaldselt meelestatud inimesi. Lisaks narkokaubanduse jätkumine, mis on negatiivselt mõjutanud kõiki regiooni riike.