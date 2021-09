Amsterdamis pandi välja senitundmatu van Goghi joonistus

«Seda ei ole keegi varem näinud. See on esimene kord, kui see joonistus avalikult välja pannakse,» ütles Van Goghi muuseumi vanemteadur Teio Meedendorp.

«See tuleb ühest Hollandi erakogust, kus see on olnud juba väga kaua. Ja see on maailmal esimene kord ja võimalus seda näha.»