Argentinas nõudsid meelavaldajad majandusolukorra parandamist

«Ma ei ole valitsuse poolt ega vastu. Me tahame töötada, me tahame tehaseid,» ütles meeleavaldusel osalenud kolme lapse ema Gisela uudisteagentuuri AFP ajakirjanikule.

«Ma ei tea, et miks võimud on protestidest üllatunud. On näha, et nad ei ela meie naabruskonnas, sest igaüks võib viletsust palja silmaga näha. Rahvas on nördinud tööpuuduse ja hariduse allakäigu pärast,» ütles meeleavaldaja Eduardo Belliboni.