ÜRO hinnangul vajab Haiti endiselt hädasti humanitaarabi

Haiti humanitaarabi koordinaator Bruno Lemarquis kurtis, et riigi ebakindel poliitiline olukord ja kuritegelike jõukude võimutsemine õnnetuspiirkonda viivatel võtmeteedel raskendab jõupingutusi abi inimesteni toimetada.

«Paljud hädavajalikud humanitaarvajadused on endiselt rahuldamata,» sõnas Lemarquis.

Haiti tsiviilkaitseamet on hinnanud, et ainult 46% abivajajatest on saanud üldse mingisugust humanitaarabi.