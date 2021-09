ÜRO: sajad abiveokid ei ole Tigrayst tagasi tulnud

ÜRO hinnangul ähvardab Tigray piirkonnas 400 000 inimest nälg ja Maailma Toiduprogrammi (WFP) teade veokite kadumisest suurendab kartust, et inimesed võivad nälga surra.

Alates 12. juulist on Tigraysse suundunud 445 lepingu alusel WFP heaks töötavat veoautot, aga tagasi on tulnud vaid 38, ütles WFP pressiesindaja Gemma Snowdon.

«Hetkel on see Tigraysse humanitaarabi viimise peamine takistus. Me ei saa veokite puudusel moodustada vajaliku suurusega konvoisid.»